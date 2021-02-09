Главной новостью последней недели стало закрытие трех телеканалов, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Решение впервые в истории страны принималось без суда и следствия - путем введения решением СНБО санкций против депутата и ряда его активов. В частности - каналов 112, Zik и NewsOne. Которые прекратили вещание вечером 2 февраля.

Причины такого скандального решения официально не называются. И лишь полунамеками власти подтверждают, что нашли некие доказательства тому, что подконтрольные Козаку фирмы якобы торговали углем из "ЛДНР".

Полунамеками - потому что официально основания для санкций раскрывать отказались и президент Зеленский, и секретарь СНБО Данилов. Заявляя, что данные секретны.

Тем не менее и намеки, и последующие "сливы" информации из Офиса президента отдельным СМИ говорят о том, что формальным основанием закрыть каналы стал якобы "угольный бизнес Козака" на неподконтрольных территориях. Что подвели под определение "финансирование терроризма".

"Страна" разбиралась, откуда пошла эта информация и что за ней стоит.

Что говорили Зеленский и Данилов

На следующий день после закрытия телеканалов, секретарь СНБО Алексей Данилов вышел на пресс-конференцию. Где попытался оправдать введение санкций.

Журналисты попросили его прокомментировать, не связаны ли санкции с импортом угля из "ДНР" и "ЛНР" (о чем тогда уже писали в телеграм-каналах и СМИ).

Ответ Данилова можно было трактовать как подтверждение данной теории.

"Смотрите, я хочу сказать, что если люди видели эти документы, то они имели к ним соответствующий допуск. Сейчас предположения: уголь, что-то еще - это все предположения. Это не совсем может соответствовать действительности. Но мы руководствуемся информацией соответствующих спецслужб", - сказал секретарь СНБО.

При этом, как видим, он четко сказал, что информация непроверенная и не подтвержденная. То есть получается, что введи санкции и закрыли три телеканала на основе данных, которые еще никак не доказаны.

Зеленский 5 февраля записал видео, в котором, по сути, подтвердил, что санкции связаны с ведением бизнеса на неподконтрольных территориях.

"Все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, – все они составляют угрозу нашей стране", - объяснил президент.

Больше никаких деталей официальные лица не предоставили, ссылаясь, как уже говорилось, на секретность.

Однако данные оказались настолько "секретны", что еще за две недели до санкций начали появляться в анонимных телеграм-каналах. А накануне и сразу после указа Зеленского появились в некоторых украинских СМИ.

Откуда взялась информация об "угольных схемах"

Еще 17 января телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал инсайд об угольных схемах с "ДНР" и "ЛНР".

Этот ресурс принадлежит российскому интернет-сайту "Русский криминал", который, судя по описанию, "раскрывает тайны чиновников, олигархов, гангстеров". По сути, являясь "сливным бачком" для компромата.

По Украине этот ресурс часто ссылается на программу "Схемы" и другие грантовые медиа.

Интересно, что информация об "угольных схемах Козака" появилась только на телеграм-канале - а на самом сайте не вышла. Что может свидетельствовать о заказном характере публикации.

Вкратце там говорится о следующем.

В "ДНР" и "ЛНР" начинается передел рынка угля, который якобы затеял один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук - в союзе с замминистра экономического развития РФ Сергеем Назаровым. Под эти цели был создан торговый дом "Донские угли", который, как заявляется, возглавили люди Медведчука и Назарова, которого называют куратором по экономике "ДНР/ЛНР".

В публикации один раз упоминается и Тарас Козак, который якобы от имени Медведчука контролирует поставки угля в Украину из России. При этом о том, что речь идет именно об угле с неподконтрольной части Донбасса не упоминается.

Никаких доказательств сказанному в посте не было. Но тема получила продолжение.

Через несколько дней, 21 января, телеграм-канал "Луганск оперативный", критикующий сепаратистов, также написал о причастности Медведчука к зарегистрированной в Ростове-на-Дону компании "Донские угли".

Утверждалось, что она монопольно продает весь добываемый на Донбассе уголь (о чем говорится в скриншоте коммерческого предложения компании).

Правда, никакой документальной связи этой темы с Медведчуком и здесь не было. А Козак в публикации вообще не упоминался.

Далее, 23 января, слухи о якобы переделе угольного бизнеса в пользу Медведчука получили более высокую степень легализации. Пусть и столь же бездоказательную.

Пост об этом, со ссылкой на собственные источники, написала базирующаяся на подконтрольной Украине части Луганской области "Восточная правозащитная группа", финансируемая западными посольствами.

Правда, здесь фамилия Медведчука не упоминалась - видимо, из опасений получить судебный иск. Но из контекста было понятно, о ком речь, - часть поста была посвящена передаче в Украину заключенных из "ДНР", которую организовывал нардеп.

На следующий день, 24 января, тему впервые затронуло украинское СМИ - "Украинская правда", сославшееся на правозащитную группу. А также на издание "Донпресс", которое перепостило слухи авторства цитированных выше телеграм-каналов.

То есть была раскручена информационная кампания, основанная на анонимных сообщениях - и таким нехитрым образом докатившаяся до средств массовой информации. Причем, повторимся, ни одного доказательства о причастности Медведчука или Козака в этом клубке новостей не оказалось.

Отметим, что "артподготовка" из откровенных вбросов прогремела за несколько дней до введения санкций против Козака и его каналов. Совпадение вышло крайне показательное. Таким образом слухи легализовались на уровне государства. Которое, впрочем, тоже не предоставило никакой доказательной базы.

Что наводит на мысли о взаимосвязи первых сообщений об "угольном бизнесе Медведчука" и последовавших санкций.

Самое интересное, что кроме самого первого слива фамилия Козака вообще нигде не упоминалась. И даже в первоначальной информации от телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ о нем говорили не в привязке к работе компании "Донские угля", а в плане поставок угля из России в Украину. Причем с неопределенной формулировкой "согласование экспорта по железной дороге".

После введения санкций

После того, как Зеленский подписал свой скандальный указ о закрытии каналов, угольная тема продолжила свое шествие по страницам прессы.

В ночь на 3 февраля издание "Зеркало недели" сообщило, что основанием для санкций стала торговля углем из оккупированной части Донбасса, что способствует "финансированию терроризма". После чего последовало заявление секретаря СНБО Данилова, который по сути это подтвердил.

На следующий день на никем не подтвержденный вброс о "Донских углях" сослалась и представитель работающего на западные гранты "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Она опубликовала еще старые данные "Украинской правды" о том, что Козак являлся бенефициаром кипрской компании, которая давала кредиты поставщикам южноафриканского угля в Украину в 2016 году.

При этом ЦПК без всяких доказательств заявил, что это был на самом деле уголь из "ДНР" и "ЛНР". То есть никаких связей Козака с неподконтрольными территориями антикоррупционеры не подтвердили. Но цель, видимо, была другая - обосновать санкции Зеленского и закрытие каналов.

Подведем итог. Схема информационной подготовки к санкциям выглядит так:

1. Решению Зеленского и СНБО о введении санкций предшествовали вбросы явно заказного характера на телеграм-каналах. Причем российских.

2. Затем включился источник, который можно было идентифицировать - финансируемые на гранты луганские правозащитники.

3. От них тему подхватили украинские центральные СМИ - ничего не добавив от себя, а просто ссылаясь на правозащитников и вдогонку - на телеграм-каналы.

4. Ни те, ни другие, ни третьи никаких доказательств не предоставили.

5. Через несколько дней после выхода новости на "УП" Зеленский вводит санкции, а Данилов по сути подтверждает, что они якобы связаны с углем.

Как видим, эта схема резко не соответствует заявлениям Зеленского и Данилова о том, что данные об "угольном бизнесе Козака" едва ли не долгие месяцы собирала СБУ. И что они чрезвычайно секретны - настолько, что их даже нельзя предъявить ни общественности, ни закрытому судопроизводству.

Интересные такие "секретные данные", которые и до, и после санкций массово вываливают в соцсети и СМИ.

Напомним, сам Тарас Козак называет все обвинения в свой адрес абсолютно фейковыми и связывает введенные санациями с желанием властей закрыть принадлежащие ему оппозиционные телеканалы.