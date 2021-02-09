В США проанализировали, насколько безопасны вакцины от коронавируса производства компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Согласно данным исследований препараты, приносят небольшое количество серьезных побочных эффектов.

Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Так, оба препарата - это "генетические" вакцины. То есть они содержат так называемые генетические инструкции, которые помогает иммунитету человека защищаться от коронавируса. После вакцинации 22 млн человек, в США сделали выводы о возможных реакциях организма на вакцины.

Среди чаще всего случающихся побочных эффектов, люди после вакцинации отмечали:

боль - 70,7%;

усталость - в 33,4%;

головная боль - у 29,4%;

миалгия (боль в мышцах) - в 22,8%;

озноб - в 11,5%;

лихорадка - в 11,4%;

отек в месте инъекции - в 11%;

боль в суставах - в 10,4%;

тошнота - 8,9%.

Для полной защиты организма от коронавируса нужно ввести две дозы препарата Pfizer или Moderna. При этом, согласно данным исследования, после второй прививки люди сталкиваются с более тяжелыми побочными эффектами, чем после первой.

"Предполагается, что первая доза активирует иммунную систему, позволяя иммунной системе впервые испытать вакцину. Затем вторая доза использует память иммунной системы о первой дозе для повышения иммунитета человека. Это может быть причиной возникновения большего количества побочных эффектов", - рассказала член Консультативного комитета CDC по иммунизации.

Напомним, в Сербии из 62 побочных случаев после вакцинации, из них более половина после прививки Pfizer. Речь идет о боле и отеке в месте укола.

Также сообщалось, что в Нидерландах после инъекции Pfizer зафиксировали уже более 100 случаев побочных эффектов. Среди них и тяжелые аллергические реакции.