В Украине увеличилось количество выявленных случаев коронавируса среди детей после того, как отрылись школы по окончанию январского локдауна.

Об свидетельствуют данные в прогнозе Национальной академии наук Украины.

"Доля больных, которым не исполнилось 18 лет, существенно выросла на фоне открытия школ", - говорится в сообщении.

Сейчас этот показатель вернулся к тем значениям, которые наблюдались до введения локдауна в Украине. Судя по графику, число детей уже превышает 5% в общем количестве больных.

Также по данным НАН, в Украине несколько выросла смертность от коронавируса и стала превышать 2% от количества новых выявленных случаев.

Напомним, локдаун в Украине действовал в период с 8 по 24 января. В это время дети учились дома дистанционно.

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