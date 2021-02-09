Служба безопасности Украины отказывается комментировать заявление бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, который объявил о готовности рассказать о коррупции во власти и иностранных агентах в верхушке спецслужбы.

Об этом со ссылкой на СБУ сообщает "Украинская правда".

В спецслужбе сообщили, что они не намерены комментировать "заявления манипулятивного характера" Дмитрия Нескоромного.

"Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам - еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму", - заявили в СБУ.

Также в спецслужбе призвали украинцев, которые имеют факты и доказательства какой-либо неправомерной деятельности СБУ и ее сотрудников, "сообщать об этом в установленном порядке в соответствующие правоохранительные органы".

Напомним, в конце января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого замглавы СБУ к организации подготовки убийства. Нескоромному объявили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины. Также принимаются меры по его розыску, чтобы допросить как подозреваемого и вручить ходатайство об избрании меры пресечения. Кроме того, суд дал добро на его задержание.

Также мы писали о том, что Нескоромный выехал в Брюссель и планирует провести там пресс-конференцию по поводу преследований СБУ.