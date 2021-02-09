Почти половина граждан Украины поддерживают проведение досрочных президентских выборов в стране. При этом лидирует в рейтинге действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного соцслужбой Центра Разумкова.

Отмечается, что досрочное прекращение полномочий президента Украины и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов (не поддержали бы - 34%).

Кроме того, 52% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов (31% - не поддерживают).

54% опрощенных поддерживают отставку Кабинета министров Украины (28% против).

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, за январь 2021 года президентский рейтинг Зеленского упал почти на 5%.

Почему так быстро снижается рейтинг президента Украины и что он намерен делать, чтобы его спасти, подробно разбиралась "Страна".