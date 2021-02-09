Во вторник, 9 февраля, в Офисе президента состоится встреча с депутатами от "Слуги народа", которые не поддержали назначение Юрия Витренко на пост первого вице-премьера. На нее приедет президент Владимир Зеленский, чтобы убедить "слуг" поддержать его кандидатуру.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Александр Дубинский.

"Это означает, что голосов под Витренко внутри фракции нет, и не помогает даже покупка 19 штыков "Довіри" и т.н. "задника Рината" в лице 8 внефракционных депутатов. Чтобы убедить "слуг" проголосовать, им будет предложено традиционное меню Офиса из двух блюд на выбор: или делайте, как мы скажем; или выходите из фракции, если не хотите есть с нами из одной тарелки", - написал Александр Дубинский.

Нардеп рекомендовал коллегам на встрече напомнить Зеленскому, что монобольшинство принимает решение, кого выдвигать на позицию министра, а президент не может говорить депутатам, как голосовать.

"А неуважаемым аферистам (Дубинский имеет в виду окружение Зеленского - Ред.) хочу посоветовать перестать использовать президента, как пугалку, перед каждым важным голосованием, на которое Офис не может собрать голоса. Такими темпами вы начальника ЖЭКа без президента назначить скоро не сможете", - заявил Дубинский.

Напомним, Рада дважды уже провалила голосование за назначение Витренко. Первый раз - 17 декабря 2020 года. Тогда "за" свои голоса отдали 186 народных депутатов при необходимых 226.

на заседании в четверг, 28 января, Рада второй раз не смогла назначить Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Число голосов увеличилось до 204.