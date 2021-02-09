В Службе безопасности Украины обыски на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" объяснили досудебным расследованием в уголовном производстве в отношении должностных лиц компании.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на комментарий главного следственного управления СБУ.

"Проверяется информация об умышленном занижении менеджментом общества налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами. По предварительной версии следствия, это привело к непоступлению в госбюджет Украины средств в особо крупных размерах - 2,2 млрд грн", - рассказали в СБУ.

Кроме того, для установления объективной истины, в рамках уголовного производства назначена комплексная судебная экспертиза. Провести ее поручили экспертам харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса.

В ходе досудебного расследования, по ходатайству экспертов, для доступа к исследованию образцов были получены решения суда. Которые, в том числе предусматривают разрешение на проведение осмотров административных зданий и производственных мощностей, складских помещений общества.

На данный момент для отбора образцов рудного материала и исследования технологических операций, входящих в технологический цикл сотрудники СБУ с участием специалистов НАН проводят осмотры. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в июле 2019 года СБУ также проводила обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог".

Также сообщалось, что в 2017 году "ArcelorMittal Кривой Рог" занял первое место в списке крупнейших загрязнителей по выбросам в атмосферный воздух. составленный Министерством экологии и природных ресурсов Украины. СБУ открыла уголовное производство относительно комбината за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).