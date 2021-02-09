Во вторник, 9 февраля, спикер парламента Дмитрий Разумков подписал постановление об установлении 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Рада рекомендовала Минкульту обеспечить создание Украинским институтом нацпамяти с привлечением институтов НАН Украины списка лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.

Министерству образования и науки рекомендуется обеспечить проведение в заведениях образования тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Кроме того, соответствующие темы теперь будут включать в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в вузах.

Напомним, суд по иску Портнова запретил отмечать в Киеве памятные даты, связанные с лицами, причастными к Холокосту.

Также мы писали о том, что Рада утвердила список памятных дат на 2021 год.