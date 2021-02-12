В пятницу, 12 февраля, наступит новый год Быка по китайскому календарю, а магическая зеркальная дата подкинет многим знакам Зодиака свежие идеи, перемены и даже эмоциональные потрясения.

Предлагаем прогноз по знаку Зодиака на 12.02.2021.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов созрела готовность к переменам на работе и в личной жизни. Год Быка, который наступает сегодня, станет хорошим в плане обучения и преподавания. Вы с легкостью можете стать советником-консультантом по социальным вопросам и семейным делам. Не забывайте, что ваш жизненный опыт заключается в уравновешенности, мудрости и ответственности. Общение и путешествия смогут расширить горизонты, будут содействовать развитию новых навыков и ловкости.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодняшний день принесет Тельцам легкость общения на всех уровнях. Задействуйте в решении вопросов свою интуицию, восприимчивость и понимание прекрасного. Старайтесь меньше скучать и бездействовать. В 2021 году вам предстоит много работать, некоторые представители знака найдут себя в сфере торговли. Вы сможете понимать истинную подоплеку многих событий, из-за чего могут возникать трудности с правильным выбором. Стресс может спровоцировать проблемы со здоровьем, поэтому старайтесь не принимать проблемы близко к сердцу.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Звезды обещают Близнецам профессиональные и личностные перемены. Вы сосредоточитесь на решении служебных задач, что гарантирует вам карьерный взлет. Многие представители знака откроют в себе новые таланты, смогут найти общий язык с представителями водной стихии - Раками, Рыбами и Скорпионами. Внутренние трансформации синхронизируются с внешними изменениями. Все это подарит вам не только удовольствие, но и прибыль.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков ожидается сложный, но успешный день. Совсем скоро вы сможете добиться гармонии дома и на работе, наладить личную жизнь. Глубины вашим отношениям может добавить не только чувства и общая деятельность, но и умение расслабляться и развиваться обособленно. Сдержанные и непритязательные Раки смогут повысить самооценку, вызвать у окружающих уважение, доверие и восхищение. В деловых связях ориентируйтесь на партнеров знака Льва и Водолея, с которыми вы достигнете полного взаимопонимания.

Лев (23.07 - 23.08)

Мудрость и осмотрительность поможет вам уладить личные вопросы и подскажет правильные решения профессиональных задач. Внутреннее озарение 12 февраля будет побуждать к совершенствованию бизнес-проектов. В сложных испытаниях вам помогут высшие силы и интуиция. В первой половине 2021 года астрологи рекомендуют Львам позаботиться о здоровье, не принимайте близко к сердцу мелкие неприятности. Вас ждет 100%-ный успех с Рыбой и Девами.

Дева (24.08 - 23.09)

Если хотите быть удачливыми, постарайтесь мыслить позитивно. Звезды предупреждают, что путаница в вашей жизни может возникнуть, если настроение будет тоскливым, а реакция на события - панической. Конечно, деловые и финансовые вопросы потребуют напряжения, но все поправимо, если найти нестандартные решения, перестать хандрить и настроиться на серьезные изменения.

Весы (24.09 - 23.10)

В вашей власти будет колесо фортуны, но о покое лучше забыть. Сегодня ваши рассудительность, характер и жизненный опыт станут необыкновенно востребованными. Вас каждый захочет услышать, увидеть и понять. Поэтому приготовьтесь к тому, что вам придется много консультировать, советовать и рекомендовать. Придется быть ответственными за некоторых людей и ситуации. Можно приобрести еженедельник - звезды обещают, что в нем совсем скоро не останется пустых страниц.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня вы полны решимости и будете довольны профессиональными успехами. Вы сможете увидеть жизнь во всех ее ракурсах. Новый взгляд на происходящие события - это прекрасная возможность понять суть того, что прежде казалось вам загадочным. Приготовьтесь к тому, что период наполнится непривычными ранее ощущениями и переживаниями. Извлекайте уроки из происходящего и двигайтесь вперед, не застревая.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Звезды подталкивают Стрельца к профессиональным победам, амбициозным проектам и материальной стабильности. Даже самые скромные представители знака получат шанс обрести истинную суть сильного, напористого и динамичного лидера. Главное - научиться брать на себя ответственность и принимать вызовы. Звезды пророчат вам внутреннюю трансформацию и серьезные изменения. Вас ждут прогрессивные проекты и неординарные впечатления. Ваши отношения прекрасно сложатся с такими знаками как Скорпион и Овен.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов личные отношения сегодня могут перерасти в брак или длительные обязательства. Вам будут выгодны любые деловые проекты, сотрудничество и партнерство. 12.02.2021 ваши энергии Инь и Ян будут уравновешены, в вашу жизнь может войти возвышенное благодатное влияние. Звезды обещают вам активную светскую жизнь и популярность. Вы безопасно пройдете сквозь карьерные и личные сложности, а работа, связанная с командировками, наполнит вас энергией и откроет заманчивые перспективы.

Водолей (21.01 - 19.02)

12.02.2021 для Водолеев пройдет под эгидой окончания старых проектов и начала новых. Ради прибыльных интересных перспектив вам придется отказаться от чего-то из прошлого. Звезды обещают вам много поездок и возможностей. Покровительство воздушных знаков (Близнецы, Водолей и Весы) обеспечит любовь, удовольствие, счастье в личных отношениях и гармонию в семье. Партнерство и деловое сотрудничество в этом году будут сбалансированы, благоприятны и выгодны.

Рыбы (20.02 - 20.03)

В Китайский новый год Рыбы будут благостны и довольны, а поэтому ласковы и внимательны к окружающим. Если в вашем окружении есть дети, то они смогут вас как порадовать, так и потребовать много внимания. Звезды также предупреждают вас о серьезных переменах. Все жизненные обстоятельства покорятся напору и энергии. Помните, что вы сами распоряжаетесь своей судьбой. Лучше если вы будете без страха принимать все вызовы, жить своей правдой и конечно же, брать ответственность за свои действия.