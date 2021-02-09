Литва не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает Delfi.

По словам литовского премьера, совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточную поставку в Литву вакцин, произведенных на Западе, поэтому "нет необходимости" рассматривать вопрос о приобретении российской вакцины.

"Наш портфель состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо на пути к регистрации, или которые могут быть не зарегистрированы в ближайшее время, но появятся другие, и я уверена, что нам вообще не нужно рассматривать это (вопрос покупки российской вакцины. - Ред.)", - заявила Шимоните и добавила, что литовцы будут вакцинироваться вакцинами, произведенными в "странах трансатлантического партнерства".

"Решения Литвы, принимаемые совместно с другими странами ЕС относительно совместных закупок вакцин, безусловно, обеспечивают вакцинацию общества без тех вакцин, которые производятся в странах, не входящих в ЕС и трансатлантическое партнерство", - сказала Шимоните.

По мнению литовского премьера, Россия использует вакцину в геополитических целях.

"Усилия предложить вакцину европейским и другим странам, когда сам российский народ еще не привит, кажутся очередной геополитической игрой, я не сомневаюсь", - заявила она.

Ранее "Страна" писала о том, что у Путина прокомментировали отказ Украины от российской вакцины, заявив, что другим больше достанется.

Также мы сообщали, что Венгрия первой в Евросоюзе одобрила использование российской вакцины "Спутник V".