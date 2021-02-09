Министерство экономического развития и торговли в текущем маркетинговом году (МГ) (с июля 2020 по июнь 2021) прогнозирует снижение экспорта зерновых на 20,5% по сравнению с цифрами за прошлый период, несмотря на то, что ранее уже был уменьшен объем экспортируемых зерновых.

Такие данные обнародованы на сайте Минэкономики.

Согласно прогнозному балансу, общий экспорт снизится до 45,4 миллионов тонн. В частности, экспорт пшеницы сократится на 14,6% - до 17,5 млн тонн, кукурузы - на 22,4%, до 23,5 млн тонн и ячменя на 23,8% - до 3,82 млн тонн.

По данным ведомства, общее производство зерновых и зернобобовых в этом маркетинговом году ожидается на уровне 65,5 млн тонн.

Напомним, в 2020 году урожай зерна в Украине стал самым низким за последние годы.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Украине в прошлом году не удалось уберечь урожай от засухи и насколько сильно просядет экспорт.