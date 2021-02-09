Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный записал видеообращение, чтоб показать, что он жив и объявил о переносе своей пресс-конференции, по причине того, что власти Украины объявили его в международный розыск.

Соответствующее видео Нескоромный опубликовал в своем Telegram-канале.

Кроме того, что завтрашняя конференция переносится, Нескоромный сказал, что готов предоставить общественности информацию о коррупции во власти Украины, в частности о выводе средств из государственных банков.

Также экс-заместитель главы СБУ сказал, что многие нынешние руководители СБУ являются агентами иностранных спецслужб, а глава СБУ Иван Баканов ситуацию в службе не контролирует.

Напомним, в конце января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого замглавы СБУ к организации подготовки убийства. Нескоромному объявили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины. Также принимаются меры по его розыску, чтобы допросить как подозреваемого и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

22 января правоохранители в Киеве попытались задержать Дмитрия Нескоромного, однако сообщалось, что ему удалось сбежать.

Также сообщалось, что суд дал разрешение на задержание бывшего заместителя председателя СБУ.