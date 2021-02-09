Во Франции разработали тест на коронавирус, который можно сделать при помощи телефона. Он проводится при помощи специального USB-накопителя, который присоединяется к смартфону и анализирует полоски с образцами из носа.

Об этом сообщает France Info.

Тест разработали ученые из Лилльского университета. Одна из них, Сабина Шунериц, сообщила, что пока их система работает только с мазками из носа. Поэтому ученые рекомендуют, чтобы пробу взял медицинский работник. В будущем тест хотят доработать, чтобы подходила и слюна, тогда человек сможет без помощи медиков сделать тест.

Коронавирус окружен спайк-протеинами, на них и реагирует датчик в накопителе. Появление спайк-протеинов меняет силу электрического сигнала на электродах, что позволяет диагностировать Covid-19. Для получения результата нужно 10 минут. Результат теста показывается на экране телефона вместе с графиком и цифровыми показателями.

Эффективность альтернативной тест-системы разработчики проверяют с помощью полимеразной цепной реакции. В 88% случаев результат ПЦР и теста с помощью смартфона одинаковые.

Напомним, в России создали тест, способный выявлять коронавирус за час.

Также мы писали о том, что в Африке разработали тест на Covid-19 за 1 доллар.