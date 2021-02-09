В Кремле отреагировали на отказ Киева от использования российской вакцины от коронавируса Спутник V, заявив, что глобальный спрос на препарат достаточно велик и без участия Украины, сообщает ТАСС.

"Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в первую очередь вакциной будут обеспечены россияне.

"Глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять и прилагаются действительно титанические усилия, чтобы этот спрос после того, как мы обеспечим всех россиян вакцинацией, был покрыт", - добавил Песков.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский попытался объяснить, почему Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V".

Также мы сообщали, что Facebook решил удалять новости об опасности вакцин против коронавируса.