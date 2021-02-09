"Другим больше достанется". У Путина прокомментировали отказ Украины от российской вакцины
В Кремле отреагировали на отказ Киева от использования российской вакцины от коронавируса Спутник V, заявив, что глобальный спрос на препарат достаточно велик и без участия Украины, сообщает ТАСС.
"Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в первую очередь вакциной будут обеспечены россияне.
"Глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять и прилагаются действительно титанические усилия, чтобы этот спрос после того, как мы обеспечим всех россиян вакцинацией, был покрыт", - добавил Песков.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский попытался объяснить, почему Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V".
Также мы сообщали, что Facebook решил удалять новости об опасности вакцин против коронавируса.