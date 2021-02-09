На Донбассе в районе населенного пункта Викторовка гражданский автомобиль, в котором было два человека, пытался пророваться через блокпост на неподконтрольную территорию. Мужчины, как утверждают в ВСУ, не реагировали на требования военнослужащих ВСУ остановиться. В результате стрельбы погиб водитель автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Вчера, 8 февраля, около 12:00 дня, к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение", - рассказали в штабе ООС.

В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир. В штабе добавили, что работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медпомощь и транспортировали их в лечебное учреждение, однако водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

Ранее мы писали, что на Донбассе за сутки 13 раз нарушали перемирие, двое украинских военных погибли.

Также сообщали, что в районе населенного пункта Марьинка подорвалось трое бойцов ВСУ.