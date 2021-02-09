В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), вслед за телеканалом "Россия-РТР", решил исключить еще 16 российских телеканалов из ретрансляции, решение вступит в силу в полночь среды, 10 февраля.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, из списка телеканалов, которые ретранслируются в Латвии, будут исключены: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерии", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" и "HD Life".

"Это решение было принято, потому что Совет не имеет информации о вышеупомянутом представителе распространения программ или представителях в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на распространение в Латвии, а также Совет не получил информации от владельца о продлении распространения в Латвии", - аргументировали свое решение в НСЭСМИ.

Бывший правообладатель SIA "TEM LV" сообщил, что с 1 февраля у него больше нет прав на ретрансляцию этих телеканалов, подобную информацию предоставили и кабельные операторы.

После этого NEPLP обратился к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить Совету подтверждающие документы о правах на распространение вышеуказанных программ на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.

Напомним, в Латвии сейм одобрил поправки к закону "О защищенных услугах", согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф.

Также сообщалось, что в 2019 году Национальный совет по электронным СМИ Латвии уже принимал решение запретить ретрансляцию программ российского телеканала "Россия РТР" на территории страны.