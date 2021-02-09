Съезд партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" состоится уже завтра - в среду, 10 февраля.

Как уже писала "Страна", на нем должны решить вопрос с пребыванием в партии и во главе Киевской областной парторганизации исключенного из парламентской фракции нардепа Александра Дубинского. Также ожидается выдвижение кандидатов на довыборы в освободившихся округах. Кроме того, не исключено, что будет представлена новая идеология партии.

По итогам съезда в 14-00 глава партии Александр Корниенко даст брифинг.

Вместе с ним на брифинге будут и кандидаты, которых выдвинет партия по мажоритарным округам в Раду.

Ранее "Страна" сообщала, что зарплаты "Слуг народа" в конвертах выросли минимум до 15 тысяч долларов - источник.