Степанов заявил, что до мая карантин в Украине усиливать не будут
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство Украины не будет ужесточать карантинные меры к апрелю-маю.
Об этом глава Минздрава сказал в эфире программы "Свобода слова", видео обнародовано в Youtube.
"Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года. Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры", - сказал Степанов.
Министр добавил, что несмотря на критику, стратегия противодействия коронавирусной инфекции, которую избрало правительство принесла результат.
Также он заявил, что по сравнению с апрелем прошлого года украинская медицинская система стала более мощной.
Степанов о карантине - с 0:38
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабмин, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в ближайшее время примет решение о возврате к адаптивному карантину.
Также мы писали, что Максим Степанов заявлял, что январский локдаун привел к трехкратному снижению числа новых случаев коронавируса в Украине.