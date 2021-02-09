Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство Украины не будет ужесточать карантинные меры к апрелю-маю.

Об этом глава Минздрава сказал в эфире программы "Свобода слова", видео обнародовано в Youtube.

"Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года. Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры", - сказал Степанов.

Министр добавил, что несмотря на критику, стратегия противодействия коронавирусной инфекции, которую избрало правительство принесла результат.

Также он заявил, что по сравнению с апрелем прошлого года украинская медицинская система стала более мощной.

Степанов о карантине - с 0:38

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабмин, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в ближайшее время примет решение о возврате к адаптивному карантину.

Также мы писали, что Максим Степанов заявлял, что январский локдаун привел к трехкратному снижению числа новых случаев коронавируса в Украине.