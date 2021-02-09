Украинцы больше доверяют председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, чем президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

Согласно данным соцопроса, большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлено в опроснике, однако несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Разумкову (ему доверяют 32% опрошенных, но не доверяют ˗ 53%). Председатель Верховной Рады обогнал президента Владимира Зеленского, которому доверяют 26,5% и не доверяют 65,5% опрошенных.

Сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 22% опрошенных (не доверяют ему 70%), лидеру партии "Европейская солидарность", экс-президенту Петру Порошенко ˗ соответственно 19,5% и 75,5%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко - соответственно 19% и 75%, экс-лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку ˗ соответственно 18% и 70%, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку - соответственно 15% и 77,5%, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили ˗ соответственно 14% и 74%, сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Рабиновичу ˗ соответственно 14% и 76,5%, главе МВД Арсену Авакову - соответственно 12% и 76% .

Меньше всего респонденты доверяют премьер-министру Денису Шмыгалю: ему доверяют 8% и не доверяют 71,5% участников опроса, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 6% и 64%, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой - соответственно 5% и 60%.

Напомним, по данным социологов, две трети украинцев не доверяют статистике Минздрава по коронавирусу.

Также мы писали о том, как больше 60% украинцев хотят роспуска Верховной Рады.