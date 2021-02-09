Сотрудники СБУ проводят обыски на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сообщил президент Американской торговой палаты в Украине (American Chamber of Commerce, AmCham) Андрей Гундер.

"Мне буквально только что написали, что в компании, которая инвестировала $9 млрд в Украине, в Кривом Роге - это "АрселорМиттал Кривой Рог" - СБУ проводит обыски", - сказал Гундер во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве.

Информация о проведении следственных действий на "ArcelorMittal Кривой Рог" подтверждается на сайте предприятия.

"Вчера, 8 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины вернулись на предприятие для проверки горно-обогатительного производства. Как законопослушный и ответственный бизнес "АрселорМиттал Кривой Рог" всегда активно сотрудничает со всеми правоохранительными органами, в течение последних двух лет - особенно тесно", - говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что ранее СБУ уже инспектировала объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств, знакомилась с документацией предприятия.

"На этот раз визит правоохранителей запланирован в горный департамент предприятия в связи с якобы уклонением от уплаты налогов и занижением рентных платежей в 2015-2019 гг. Сегодня представители СБУ планируют продолжить следственные действия и сделать обзор территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения, считая дело неправомерным, а подход регуляторов к бизнесу - очевидно выборочным", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что после аудита "АрселорМиттал Кривой Рог" и претензий на 9 млрд уволили руководителя Офиса крупных налогоплательщиков.

Также мы сообщали, что экс-главу налоговой Верланова хотят посадить за то, что простил миллиарды "Арселору".