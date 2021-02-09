Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые прибыли в Ухань для расследования причин возникновения и распространения коронавируса, выяснили, что был так называемый промежуточный резервуар вируса, между первыми зараженными на уханьском рынке и летучими мышами.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, группа исследователей выяснила, что вероятность того, что на рынок коронавирус попал непосредственно от летучих мышей небольшая, скорее всего был промежуточный носитель. В то же время, ученые заявили, что установить как именно коронавирус попал на уханьский рынок, где его впервые обнаружили, на основе имеющихся данных невозможно.

Напомним, эксперты ВОЗ прибыли для расследования в Уханьский институт вирусологии. Этот визит стал основным моментом их миссии по сбору данных и поиску информации относительно происхождения и распространения вируса.

Также сообщалось, что китайская сторона предоставила полный доступ ко всем объектам и людям в Ухане, который запрашивала группа исследователей ВОЗ.