В 2021 году Вооруженные силы Украины получат военную продукцию на сумму более 10 миллиардов гривен. Это боеприпасы, ракетно-артиллерийские системы, автомобили, беспилотники и самолеты.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, как передает пресс-служба Минобороны.

"Осуществленные в 2020 году заказы (заключенные контракты) уже позволяют Вооруженным силам Украины получить в этом году 10 млн штук боеприпасов, 3 300 ракетно-артиллерийских систем, 2 700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов", - сказал Таран.

По данным министра, закупки планировались еще на протяжении 2020 года по действующему тогда законодательству.

"Процедуры закупки по действующим контрактам продолжаются в соответствии с предыдущим законодательством. Сейчас идет процесс формирования нормативно-правовой базы для обеспечения выполнения норм нового закона "О оборонных закупках" и осуществляется переход на планирование мер и бюджета", - сообщил министр.

Напомним, "Укроборонпром" потратит на кофе и чай для своих сотрудников 340 тысяч гривен.

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