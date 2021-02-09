Почти 70% украинцев считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении, лишь около 14% придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше в виде личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Были опрошены 2019 респондентов.

По данным исследования, 69,8% респондентов считают, что Украина движется в неправильном направлении, 13,8% придерживаются противоположного мнения, а 16,5% – не определились с ответом на этот вопрос.

15,6% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51,2% - что она способна преодолеть в более отдаленной перспективе, а 20% - что не способна их преодолеть, а 12,8% опрошенных не определились с ответом.

Также 69% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в Украине как "очень плохую" или "достаточно плохую", и только 2% - как "хорошую" или "очень хорошую", а еще 26% - как "не плохую и не хорошую".

Несколько лучше оценивается респондентами уровень благосостояния их семьи: 43% оценили его как "очень" или "достаточно" плохой, 46% - как "не плохой и не хороший", а еще 7% - как "хороший" или "очень хороший".

Вместе с тем только 6,9% респондентов высказали убеждение, что в ближайшие три месяца экономическое положение Украины изменится к лучшему, еще 7,8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

Напомним, в мае прошлого года мы писали, что около 43% жителей Киева недовольны ситуацией в стране.

Также сообщалось, что в 2020 году у 52% украинцев ухудшилось материальное положение.