Программа "Доступная ипотека", в рамках которой будет упрощен доступ к финансам на жилье, а возмещение составит 7%, заработает в Украине уже с 1 марта текущего года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"

"Уже в марте, с первого числа, я уверен, эта программа будет работать в Украине, возмещение ставки по ипотеке до 7%. Для Украины мы видим в этом перспективу и понимаем, что для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - заявил Шмыгаль.

Также он отметил, что власть намерена работать над этим вопросом и уже в первой половине года создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%. Над этой перспективой правительство работает совместно с НБУ.

Напомним, 27 января Кабмин принял постановление о снижении процентов по ипотеке. Как получить такую ипотеку и что случиться с ценами на недвижимость подробно разбиралась "Страна".

Также мы описали 12 главных условий, необходимый месячный платеж и требования к зарплатам заемщиков, желающих получить льготную ипотеку.