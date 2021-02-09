Украинская сеть магазинов парфюмерии и косметики "Бомонд" запустила в соцсетях оригинальную рекламу подарков ко дню всех влюбленных

В ней предлагается выбрать подарок не только традиционным парам, но и представителям ЛГБТ.

Причем на рекламной картинке сначала идут две девушки, потом два парня и только на третьей позиции мужчина и женщина. "Выбирайте подарки для влюбленных!" - гласит слоган к иллюстрации.

"Бомонд" - одна из крупнейших в Украине сетей магазинов косметики и парфюмерии. Она представлена в столичных торговых центрах и продает премиальные бренды мировых производителей.

В том числе, компания является эксклюзивным продавцом линии косметики певицы Веры Брежневой.

Подобные рекламные объявления с использованием темы нетрадиционной сексуальной ориентации нечасто попадаются в Украине.

В позапрошлом году на теме ЛГБТ пыталась сыграть компания Uklon, которая также ко дню Валентина запустила промоакцию с изображением однополых пар. Правда, после того, как рекламу "захейтили" в комментариях, их пришлось скрыть.

Напомним, в октябре киевский ТРЦ "Гулливер" решил освещать Киев цветами радуги флага ЛГБТ. Однако акция прекратилась после угроз со стороны националистов.

А летом, накануне 22 июня, в цвета гей-флага одели памятник Родине-матери. Что вызвало большой скандал (детальнее - в материале "Страны" "Они смеялись над Родиной").