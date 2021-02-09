В феврале в Раду прошли бы четыре партии. Лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ - опрос
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность" и "Батькивщина".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
Социологи с 29 января по 3 февраля опросили 2 019 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной части Донбасса.
По результатам опроса в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "Слуга народа" - 22,2% тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 21,9%,
- "Европейская солидарность" - 18,1%,
- Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 10,3%.
В парламент не прошли бы:
- "Сила и честь" - 4,7% определившихся,
- "Голос" - 2,7%,
- Радикальная партия Олега Ляшко - 2,5%,
- ВО "Свобода" – 2,5%,
- партия "Гражданская позиция" – 2,4%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,3%,
- партия Шария – 2,1%.
Партии "Оппозиционный блок" и "УДАР Виталия Кличко" собрали бы чуть более 1% голосов, остальные – менее 1% каждая.
По данным социологов, 16,1% общего количества респондентов заявили, что не намерены участвовать в выборах, а еще 15,4% затруднились с ответом или отказались отвечать.
Напомним, по данным социологов, президентский рейтинг Зеленского упал за месяц почти на 5%. Во второй тур с ним выходит Бойко.
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