Если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее время, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Евросолидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Социологи с 29 января по 3 февраля опросили 2 019 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

По результатам опроса в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - 22,2% тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором,





"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 21,9%,





"Европейская солидарность" - 18,1%,





Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 10,3%.

В парламент не прошли бы:

"Сила и честь" - 4,7% определившихся,





"Голос" - 2,7%,





Радикальная партия Олега Ляшко - 2,5%,





ВО "Свобода" – 2,5%,





партия "Гражданская позиция" – 2,4%,





"Украинская стратегия Гройсмана" – 2,3%,





партия Шария – 2,1%.

Партии "Оппозиционный блок" и "УДАР Виталия Кличко" собрали бы чуть более 1% голосов, остальные – менее 1% каждая.

По данным социологов, 16,1% общего количества респондентов заявили, что не намерены участвовать в выборах, а еще 15,4% затруднились с ответом или отказались отвечать.

Напомним, по данным социологов, президентский рейтинг Зеленского упал за месяц почти на 5%. Во второй тур с ним выходит Бойко.

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