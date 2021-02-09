Представители Кабмина, "Нафтогаза", Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и мэры городов Украины подписали Меморандум, который позволит не повышать тарифы на горячую воду и отопление до конца нынешнего отопительного сезона.

Об этом сообщается на сайте президента.

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского во вторник подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и горячей водой граждан Украины, что обеспечит устойчивое прохождение этого отопительного сезона и подготовку к следующему", - уверяют в пресс-службе.

Меморандум предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла и снабжения им домов граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будет переложено на органы местного самоуправления.

"Нафтогаз Украины" разработает и внедрит с 1 сентября 2021 долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Меморандум был подписан в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

От имени городских голов его подписали мэр Житомира Сергей Сухомлин, глава Киева Виталий Кличко, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Бучи Анатолий Федорук. С помощью видеосвязи на мероприятии присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, глава Львова Андрей Садовый и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Очень важно сегодня, что мы достигли компромисса. Независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, удалось объединить усилия и правительства, и Офиса президента, и мэров, чтобы достичь общего результата для наших людей", - заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы будут бесперебойно получать отопление. Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома в течение нынешнего отопительного сезона не изменится.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, 91% украинцев поддерживают тарифные бунты против повышения цен на коммуналку.

Также мы разбирались, почему украинцы получают счета за отопление на десятки тысяч и как их оспорить.