Сегодня, 11 февраля, наступает Новолуние. В Киеве восход - в 7:17, закат - 17:08.

Новая Луна появится на небе в 21:06, после чего наступит перый лунный день.

Новолуние считается самым удачным временем для стрижек и разных экспериментов с внешностью, обновления гардероба, старта новых проектов на работе, начала борьбы с вредными привычками, изменений в личной жизни (подробно - в лунном календаре на февраль).

Однако в этом месяце на Новолуние наложился ретроградный Меркурий, который наоборот влияет на все начинания негативно.

Чего же ждать знакам Зодиака от Новой Луны 11 февраля? Рассказываем специально для читателей "Страны".

Гороскоп на сегодня 11 февраля 2021

Новолуние будет в Водолее. Чаще всего представители этого знака щедро одарены интеллектом и абстрактным мышлением, не испытывают чувства ненависти, понимающие, ценят личное пространство. Личные отношения для Водолеев - важный шаг, который они делают потому будучи полностью уверенными в своем партнере.

Рождение Луны в Водолее ознаменует собой качественные перемены для знаков стихии Огня: Овна, Льва и Стрельца. Они смогут идти на риск в бизнесе, менять работу и даже профессию, вступать в брак, планировать детей, приобретать недвижимость.

Не все гладко будет проходить для знаков стихии Земли (Дева, Тельцы, Козерог) и Воды (Скорпион, Рак, Рыбы). Первые могут войти в конфликт интересов и окажутся перед сложным выбором. Вторые вынуждены будут делать много работы, которая не принесет результата. Они попробуют побороться с ветряными мельницами, что в итоге заберет много сил и энергии.

Водолеям и остальным знакам Зодиака совет от Звезд: делать все от себя возможное сегодня - и тогда вы получите желаемый результат. Если решите лениться и выполнять дела спустя рукава, есть опасность, что день пройдет по сложному пути и окажется в итоге неудачным.