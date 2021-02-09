Правительство Российской Федерации запретило ввоз из Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.

Об этом со ссылкой на соответствующее постановление сообщает РИА "Новости" во вторник, 9 февраля.

Этот запрет в экспертных кругах уже расценили как "привет Виктору Пинчуку", поскольку именно колесная продукция принадлежащего ему "Интерпайпа" активно поставляется в РФ - годовой импорт составляет порядка 200 тысяч штук.

Есть ли тут политическая подоплека, ответка ли это за закрытие телеканалов, за тесные связи с американцами или ещё за что-то - вопрос открытый.

В экономическом же преломлении история выглядит так.

Ещё летом прошлого года Россия вернула антидемпинговую пошлину на украинские ж/д колеса в размере 34,22%. Одно время пошлина уже действовала. Ее ввели в 2018 году по обращению Выксунского металлургического завода (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) и Нижнетагильского металлургического комбината группы Evraz Романа Абрамовича.

Но уже в 2019 году пошлину сняли, так как на российском рынке образовался дефицит ж/д колес и они подорожали.

В мае 2020 года Евразийская экономическая комиссия опубликовала доклад, в котором говорилось, что отмена антидемпинговой пошлины фактически ничего не поменяла, и рекомендовала вернуть ограничения.

То есть пошлина не действовала с 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года.

"Основания для дальнейшей приостановки применения антидемпинговой меры у ЕЭК отсутствуют, действие пошлины на колеса из Украины возобновлено до окончания пятилетнего срока — 21 января 2021 года", — заявили тогда ЕЭК.

То есть, срок по пошлинам истек в конце января этого года и нужно был принимать новое решение - продлевать пошлины или их снимать.

Но вместо этого поставки украинских ж/д колес вообще запретили.

При этом еще в прошлом году с такой инициативой выступил Минтранс России. Аргументов было несколько. В-первых, в самой России снизилась потребность в ж/д колесах, так как из-за эпидемии упало производство вагонов. По данным Института проблем естественных монополий, профицит на российском рынке колес в 2020-2021 годах будет составлять около 500 тысяч штук.

Во-вторых, Россия стала на сторону Китая, и заявила, что раз Украина не пускает на свой рынок китайские ж/д колеса, то значит будет и "ответка".

Также стоит учесть, что Пинчук уже давно в санкционном списке РФ. Но все это время "Интерпайпу" удалась обходить ограничения, так как поставки продукции в Россию начали проводить по новой схеме - вместо импорта через российскую "дочку". Товар заходит через посредников - Salita Systems FZE (Дубай, ОАЭ), S.I. Group Consort Ltd (Израиль), «Лесстройторг» (Белгородская обл., г. Валуйки, принадлежит физическим лицам), ООО «Глобал трейд партнерс» (ОАЭ).

Расследование по этим фактам в России начали весной 2020 года.

Напомним, ранее Украина продлила пошлины на российские товары на 2021 год.

Также мы рассказывали, что ранее Россия запретила ввозить из Украины трубоукладчики, погрузчики, бульдозеры, трубы, крепежные изделия, канаты, веревки, проволоку, сетку, стальную эмалированную посуду и другое.