За последние два месяца заболеваемость коронавирусом в Украине сократилась более чем в три раза. Если на прошлой неделе выявили 25 500 случаев заболевания Covid-19 болезни, то неделей раньше было 27 157 случаев.

Об этом на сегодняшнем онлайн брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, на минувшей неделе сделали 144 248 тестирований методом ПЦР, а это почти такое же количество, которое было на позапрошлой неделе. В то же время растет количество тестирований экспресс-тестами. Быстрыми тестами на антиген сделали 52 222 исследования. Это почти на 20 тысяч больше, чем на позапрошлой неделе.

"Мы видим стабилизацию ситуации даже если сравнить месяц к месяцу. Например, в первую неделю декабря мы имели 89 тысяч новых больных Covid-19. Вы можете сравнить: 89 тысяч в первую неделю декабря и 25 тысяч в первую неделю февраля. Это наша общая промежуточная победа в борьбе с Covid-19: почти втрое уменьшилась заболеваемость.

Так же меняется ситуация и в отношении людей, которые госпитализированы. Если на первую неделю декабря у нас больше 28 тысяч граждан находились в больницах, то на вчерашний день у нас было 17 911 человек, находящихся в больницах", - сообщил Степанов.

Также министр добавил, что Украина занимает 34 место среди европейских стран по статистике случаев Сovid-19.

"Также у нас количество смертей на миллион населения в три раза меньше, чем в Великобритании, и в два раза меньше, чем во Франции", - сообщил Степанов и добавил, что страна полностью обеспечена и тест-системами на ПЦР, и быстрыми тестами.

Экспресс-тестов МОЗ закупил порядка 6 миллионов, рассчитывая, что в месяц должны проводить не менее миллиона тестирований. А вот ПЦР-тестирований Украина может делать уже 75 тысяч за сутки. Для этого в стране работают 2 373 пунктов тестирования.

Ранее "Страна" писала о том, что Facebook решил удалять новости об опасности вакцин против коронавируса.

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