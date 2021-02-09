Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Совета по развитию общего среднего образования. Соответствующий указ будет обнародован во вторник, 9 февраля.

Об этом он сказал в ходе выступления на форуме "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления", который транслировался в Youtube.

"Сегодня (9 февраля - Ред.) будет опубликован указ о создании при президенте Совета по развитию общего среднего образования", - заявил Зеленский.

Он также пообещал педагогам, что в его лице украинское образование будет иметь "надежного союзника и лоббиста". Кроме того, Зеленский заверил, что будет продолжено строительство во всех регионах Украины современных школ.

Также президент напомнил, что согласно его указу правительство готовит стратегию развития высшего образования на следующие десять лет, а также программу по развитию сети студенческих общежитий.

По его словам, каждая украинская школа как в городе-миллионнике, так и в небольшом поселке должна иметь современную материально-техническую базу, качественное питание, доступ к интернету, инфраструктуру для спорта и инклюзивного образования.

Напомним, ранее президент Зеленский ввел премии для лучших школьников. Мы рассказывали, кто получит 10 000, 20 000 и 100 000 гривен.

Также сообщали, что в конце января Кабмин внес изменения в порядок обучения детей в общеобразовательных школах, которые вписываются в концепцию того, что в Украине могут отменить бесплатное полное среднее образование.