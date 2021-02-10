В среду, 10 февраля, начинается 29-й лунный день, когда убывающая Луна будет в знаке Водолея. Это достаточно неблагоприятный день, связанный со снижением жизненного тонуса организма, вероятностью хронических заболеваний и депрессией, испытаниями и конфликтами с близкими.

Лучше заняться решением насущных вопросов и прогнать из головы плохие мысли.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам пора выработать в себе усидчивость и терпеливость. При этом важно двигаться вперед, ни перед чем не останавливаясь. На время откажитесь от азартных игр и старайтесь держать деньги в разных инвестиционных инструментах.

Телец (21.04 - 21.05)

Некоторые обстоятельства в вашей жизни могут разворошить старые проблемы или обнажить нерешенные вопросы в отношениях. Постарайтесь не вовлекаться в интриги и споры, чтобы выяснением отношений не испортить себе настроение.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня Близнецам важно заботиться об укреплении своих жизненных позиций и постараться понять причины неудач и трудностей. Желательно проявить цельность взглядов и упорство характера. Не игнорируйте спорт, не отказывайтесь от полноценного сна и не пропускайте приемы пищи.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раки могут сблизиться с семьей и родственниками, что сделает вас гораздо зрелее эмоционально. Можете посвятить время решению дел, связанных с близкими людьми. Вечером не позволяйте, чтобы ваше беспокойство сказалось на деловой или творческой активности.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам важно оставаться гибкими в любой ситуации. Во всяком случае, не все крепости в мире можно взять силой и нахрапом, вам также потребуется подстроиться под собеседника, оставаясь энергичными и уверенными. Внимательнее отнеситесь к поступающим предложениям.

Дева (24.08 - 23.09)

День может оказаться дисгармоничным и напряженным, когда жизнь Дев могут омрачить обманы и конфликты. Чтобы не подвергнуться хандре и различным болезням, вашему организму нужно восполнить запас витаминов. ешьте больше свежих овощей и фруктов.

Весы (24.09 - 23.10)

Не исключены конфликты из-за невысказанных обид. Будьте терпимыми в общении, чтобы не допустить нервного перенапряжения и простудных заболеваний. В работе вам гарантирован успех благодаря практичности, высокому уровню интеллекта и нестандартному подходу к банальным вещам.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Звезды рекомендуют Скорпионам быть внимательными к близким людям. В этот период вы не подозревая можете испортить отношения с кем-то из них и откажетесь от интересных предложений. Из-за этого может возрасти вероятность ошибок и уход в сторону от намеченных планов.

Стрелец (23.11 - 21.12)

День неоднозначный для Стрельцов. Может наблюдаться застой в делах и энергетике. Напряжение будет нарастать по мере того, как вы будете узнавать о проблемах близких. Звезды будут на вашей стороне, так что вы разрешите все вопросы, которые неожиданно могут на вас свалиться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам нельзя запускать бумеранг сложностей и испытаний, отвечая грубостью на грубость. Даже если ситуация покажется вам безвыходной, постарайтесь сдерживать негативные эмоции и не срываться на близких людях.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня возможны некоторые нестыковки в делах и сложные запутанные ситуации. Поэтому постарайтесь не наваливать в одну кучу все вопросы сразу. Отложите как минимум на неделю часть важных встреч и подписание договоров.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Беседа по душам с лучшим другом может оказаться полезнее визита к психотерапевту, но в том случае, если вы перестанете протестовать против некоторых ограничений в вашей жизни. Примите трудности как данность и реалии сегодняшнего дня, не спорьте на тему питания, истории или спорта.