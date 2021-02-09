В первый рабочий день недели в Киеве 239 человек получили травмы из-за сковавшего столицу гололеда. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, передает УНН.

"За 8 февраля из-за гололеда травмировались 239 человек, из них 25 детей", - сообщила глава пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская

При этом за выходные 6-7 февраля в Киеве из-за гололеда травмировалось вдвое меньше людей - 112 человек.

Напомним, во вторник, 9 февраля, утро началось с трудностей у многих киевлян - из-за непрекращающегося снегопада город парализовали пробки. "Страна" рассказывала о состоянии дорог в Киеве и публиковала прогноз погоды.

Также мы сообщали о снежном коллапсе в Украине и писали о том, как работают аэропорты и вокзалы утром 9 января.