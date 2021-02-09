В Харькове задержали завербованного Федеральной службой безопасности (ФСБ) жителя Николаева, который передавал секретные данные о военных разработках.

Об этом сообщила пресс-службе Офиса Генпрокурора в своем Telegram-канале.

"По данным следствия, житель Николаева получил от представителей спецслужбы РФ личное задание по сбору информации закрытого характера по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов. Завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 года договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов г. Харькова, занимающегося разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины. За денежное вознаграждение в размере $500 он предложил руководителю института предоставить тайную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Подозреваемого задержали 7 февраля на железнодорожном вокзале Харькова во время передачи имитированных секретных материалов.

В настоящее время ведется следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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