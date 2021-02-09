В воскресенье, 7 февраля, в австралийском штате Квинсленд огромный крокодил напугал девушку, которая рыбачила с мужем на берегу океана. Он вылез из воды и съел двух небольших пойманных ими акул.

Об этом сообщает 7 News.

Инцидент случился вблизи города Кардуэлл в австралийском штате Квинсленд. Ивонна и Тони Палмер рыбачили на берегу океана. Они поймали двух небольших акул.

Через несколько секунд из воды внезапно вылез четырехметровый гребнистый крокодил и съел их улов. Девушке удалось запечатлеть этот момент на видео.

"Это самый большой крокодил, которого я когда-либо видела", - сказала девушка.

Напомним, мы писали о том, как в аннексированном Крыму возле школы в кустах обнаружили крокодила.

Также мы сообщали, что крокодил покойного Фиделя Кастро покусал пожилого мужчину, когда тот произносил речь.