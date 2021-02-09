Утром во вторник, 9 февраля, из-за снегопадов и сильного ветра без электричества остались 273 населенных пункта в 12 областях.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в ночь с 8 на 9 февраля в Украине наблюдались сильные порывы ветра, возникло налипание мокрого снега. В результате сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Без света остались 273 населенных пункта в 12 областях, а именно: Одесская - 85, Херсонская - 54, Черновицкая - 40, Николаевская - 34, Запорожская - 12, Полтавская - 12, Киевская - 10, Кировоградская - 10, Донецкая - 7, Закарпатская - 5, Житомирская - 3 и Днепропетровская - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, утром вторника Киев плотно стал в пробках. На дорогах Украины ограничено движение из-за метелей.

Также мы публиковали фото и видео транспортного коллапса в Киеве, возникшего 9 февраля из-за непогоды.