Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины внесло в иммиграционные квоты для IT-специалистов из других стран полсотни мест для блокчейн-специалистов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации на своей странице в соцсети.

По их данным, блокчейн-специалисты должны иметь опыт работы по профессии соответствующего направления сроком не менее трех лет, высшее образование, а также доход, полученный от деятельности по указанной профессии за год в размере, эквивалентном 24 тысячи долларов или более.

"Блокчейн-разработчики - это топовые специалисты, которые высоко ценятся на мировом рынке и являются одними из самых высокооплачиваемых. Ежедневно мы в Минцифры работаем над развитием рынка виртуальных активов в правовом поле государства, чтобы украинские криптокомпании и мировые криптовалютные биржи могли легально работать в Украине. Поэтому надеемся, что введение квот на иммиграцию поможет компаниям усилить свои команды иностранными высококвалифицированными специалистами и сделать настоящий инновационный прорыв", - заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

В министерстве добавили, что установленная квота на иммиграцию позволит трудоустроить в IT-компании 50 исключительно высококвалифицированных блокчейн-специалистов, в которых наиболее остро нуждается украинская IT-отрасль.

Квота на иммиграцию - это предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение календарного года. Иммиграция дает специалисту возможность один раз пройти процедуру проверки, получить вид на жительство и быть абсолютно свободным в выборе места и формы работы в Украине. Никаких ограничений или условностей - все, как для граждан Украины.

Напомни, что Украина упростила процедуру иммиграции для иностранных айтишников еще в сентябре прошлого года.

Также сообщалось, что в Украине растет спрос на специалистов в IT-сфере. По данным за декабрь 2020 года, за два месяца было открыто более 10 тысяч вакансий в сфере технологий.