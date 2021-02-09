Два человека погибли и 13 получили травмы в результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским микроавтобусом. ЧП произошло 8 февраля около 23:30 на автодороге государственного значения Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в селе Павловка Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает в сети региональная полиция.

По предварительным данным, 20-летний водитель за рулем автомобиля Mercedes Benz Ateo выезжал с второстепенной дороги на главную и не учел дорожную обстановку. Он не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter, которым управлял 46-летний житель Калуша.

От полученных травм погибли два пассажира микроавтобуса: 53-летняя женщина и 54-летний мужчина. Оба они жители Рогатинщины. Также с травмами различной степени тяжести госпитализированы 13 пассажиров автобуса.

Фото: Нацполиция

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