В воскресенье, 14 февраля (День Валентина), в России созывают новую акцию протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный.

Об этом со ссылкой на руководителя региональной сети штабов Навального Леонида Волкова сообщает МБХ-Медиа.

"Следующая акция пройдет 14 февраля. Мы сегодня-завтра расскажем о ее формате. Просто это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить", - сказал Волков.

Леонид Волков об акции протеста - с 04:57

Напомним, масштабные акции в поддержку Навального проходили в городах России 23 и 31 января. Они не были согласованы и сопровождались массовыми задержаниями.

В начале февраля в штабе Навального заявили, что протесты будут поставлены на паузу до весны и лета.