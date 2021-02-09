В минувшее воскресенье Украина откатилась по количеству новых заболевших коронавирусом на много месяцев назад. Зафиксированный 2141 случай - это нечто из статистики конца августа - начала сентября.

Власти говорят, что сработал введенный в январе локдаун. Владимир Зеленский вчера заявил, что благодаря этому средний за неделю уровень заболеваемости упал втрое.

"Нам удалось достичь стабилизации с распространением коронавируса и в три раза уменьшить средненедельное количество заболевших", - сказал президент на форуме "Украина 30".

Звучит как очень серьезная победа. "Страна" проанализировала статистику, чтобы разобраться, все ли так гладко.

Госпитализации почти не падают

С момента конца локдауна прошло уже две недели. И, по идее, как раз сейчас положение с заболеваемостью должно очень сильно улучшиться. Если, конечно, принять, что январский карантин сработал.

В чем, кстати есть определенные сомнения - учитывая работу транспорта, уличные гуляния, массовые акции и прочие нарушения карантина, на которые почти не обращали внимания.

Но вернемся к цифрам. Сравним первую и вторую неделю после локдауна. На первой было 27 157 заболевших. На второй - 25 505. То есть число немного упало.

Тестов на первой неделе было 145 812. А на второй - 144 518. Тоже незначительное падение.

Госпитализаций было 12 147, стало 11 543. Итого - легкое падение по всем показателям. Но пока явно не втрое, как говорил Зеленский.

Примерно ту же динамику показывает сравнение декабря к январю, когда действовал жесткий локдаун. Но есть важные отличия.

Так, в целом за январь количество новых заболевших упало на 50% (а не в три раза, как говорил Зеленский). При этом госпитализаций стало меньше только на 16%. Число ПЦР-тестов упало более, чем на треть.

Итак, в больницы с ковидом стали класть не сильно меньше людей, чем было до этого. А в целом количество заболевших резко снизилось. Как это противоречие объяснить?

Надо понимать, что госпитализацию в Украине проходят лишь те люди, у которых стадия болезни близка к тяжелой - падение кислорода в крови, постоянная температура, серьезные осложнения, необходимость в искусственной вентиляции легких.

Остальных в больницы просто не берут и на бесплатные тесты не направляют - такова сложившаяся негласная практика. О ней известно многим украинцам, которые либо переболели сами, либо видели ситуацию по родным и близким.

Таким образом, число обратившихся за ПЦР-тестом действительно могло сильно упасть. При этом, судя по госпитализациям, с тяжелыми больными ситуация улучшилась незначительно. Хотя по логике, если бы общее число заболевших реально упало, то и на больницах это бы отразилось более масштабно.

Другая версия, почему такой разнобой - манипуляции со статистикой.

"Страна" уже рассказывала об одном чисто украинском феномене, когда число заболевших, смертей и ПЦР-тестов прямо пропорционально меняется в тот же день. Хотя этого не может быть, поскольку результатов теста ждут по несколько дней.

Если же проследить по таблице выше, то эта болезнь у Минздрава продолжается: в дни, когда тестов около десятка тысяч, заболевших примерно две тысячи. 15 000 ПЦР-тестов дает более 3 000 инфицированных, 20-25 тысяч - около 5 000 заболевших. И так далее.

Пока власти внятно не объяснят, как такое может быть в стране, где один тест делают 3-5-7 дней, доверия к официальной статистике ожидать не приходится. Да это видно и по соцопросам.

Так, по данным компании R&B Group, в январе снизилось количество украинцев, которые доверяют данным Минздрава по коронавирусу - с 28 до 19%. Не доверяют цифрам МОЗ таким образом 67% опрошенных. Это показательная динамика - особенно для января, который, судя по официальным отчетам, знаменовал "перемогу" по количеству заболевших.

То есть разговоры властей о том, какой эффект принес локдаун, доверия не вызывают.

Зачем занижают статистику?

Здесь может быть два взаимно непротиворечивых объяснения.

Во-первых, власти, как и раньше, не заинтересованы в новых локдаунах, которые вызывают общественное недовольство и лишают бюджет поступлений. Купировать все это денег нет. Поэтому процесс представляют как улучшение коронавирусной ситуации в стране.

Второй - и более насущной - причиной может стать вакцинация от коронавируса. Точнее, ее отсутствие.

Этот процесс в Украине идет по явно провальному сценарию - вакцинироваться начали практически все страны-соседи, а также Евросоюз. Киев же только ждет первых поставок в феврале. Причем, судя по всему, довольно небольшой партии.

Провал с вакцинацией многие ставят в упрек властям. Во многом - заслуженно.

Во-первых, в Минздраве и Офисе президента по политическим причинам отказались от производства российской вакцины "Спутник V", которая недавно получила международное признание. Это бы помогло начать вакцинацию уже в январе.

Во-вторых, переговоры с мировыми поставщиками вакцин шли через скандалы. А недавно выяснилось, что украинские власти даже не обращались за вакциной к Pfizer, хотя компания имеет офис в Украине. И вчера Зеленский, чтобы сбить этот негатив, лично позвонил главе фармгиганта.

То есть видно, что обеспечить максимум населения вакцинами Украина быстро не в состоянии. Несмотря на ежедневный пиар о том, что у нас вот-вот начнется вакцинация.

На этом фоне падение показателей заболеваемости должно внушить мысль, что украинцам вакцинация в общем-то и не нужна - всё и так налаживается.

Курс на такое объяснение власти уже взяли почти открытый. "Страна" на днях рассказывала, как в Украине начали вбрасывать информацию, что иммунитет от ковида есть уже у половины украинцев. А вчера Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, заявил, что украинцы, мол, сами не желают прививаться - в силу неких предрассудков.

"Решив вопрос поставок вакцины в Украину, мы столкнулись с новой проблемой - это недоверие к прививкам и отказ от вакцинации значительной части населения. Это новый, но я считаю очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить",- заявил президент.

Дело представляется, как видим, так, что проблема вакцин уже как бы и решена (хотя в стране еще нет ни одной). И теперь надо убедить "антипрививочников" получить вакцину, для чего президент даже готов сделать себе укол в прямом эфире.

Из той же оперы - пожелание Зеленского сделать вакцинацию обязательной для госслужащих. Еще один намек на то, что прививаться население Украины якобы не хочет.

В то же время очевидно, что если у людей и есть опасения, то они касаются не самой вакцинации, а качества закупаемых прививок.

Так, "АстраЗенека", которая, видимо, и станет основной для украинцев, вызывает много нареканий в мире (детальнее - в материале "Страны" "Вакцина для бедных"). Что же до законтрактованных Украиной китайской Coronavac и американской Novavax, то первая имеет сомнительную эффективность, а вторая еще не испытана.

О сомнениях в том, нужно ли прививаться прямо сейчас, "Стране" рассказывали те, кого не обвинишь в отрицании вакцинации - украинские медработники.

Поэтому успокоительная риторика о том, что у нас налаживается ситуация с коронавирусом должна, видимо, понизить спрос на вакцины. И тем самым убрать основания для критики властей.