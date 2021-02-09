Facebook решил удалять новости об опасности вакцин против коронавируса
Facebook расширил список тем и утверждений на тему коронавирусной инфекции и вакцин против этой болезни, которые будут считаться фейками. Социальная сеть с понедельника, 8 февраля, начала удалять подобные сообщения.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Сегодня (8 февраля) мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о Covid-19, вакцинах от Covid-19 и вакцинации в целом", - говорится в блоге соцсети.
В частности, Facebook будет удалять сообщения, где будет опубликована информация о том, что:
- коронавирус создан человеком;
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
- заболевание безопаснее, чем вакцина;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда.
Бороться с информацией о коронавирусе, которая считается экспертами ложной, Facebook начал с апреля 2020 года. Пользователям, которые делились этими сведениями или лайкали их, начали приходить уведомления, что эта информация является фейком. В сообщениях от соцсети также указывается причина удаления постов и другие разъяснения.
Ранее мы писали, что Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов плодивших фейки в сети.
Также рассказывали, что в Евросоюзе впервые в истории собрались наказывать санкциями за распространение фейков.