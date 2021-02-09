Facebook расширил список тем и утверждений на тему коронавирусной инфекции и вакцин против этой болезни, которые будут считаться фейками. Социальная сеть с понедельника, 8 февраля, начала удалять подобные сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня (8 февраля) мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о Covid-19, вакцинах от Covid-19 и вакцинации в целом", - говорится в блоге соцсети.

В частности, Facebook будет удалять сообщения, где будет опубликована информация о том, что:

- коронавирус создан человеком;

- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;

- заболевание безопаснее, чем вакцина;

- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.

Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда.

Бороться с информацией о коронавирусе, которая считается экспертами ложной, Facebook начал с апреля 2020 года. Пользователям, которые делились этими сведениями или лайкали их, начали приходить уведомления, что эта информация является фейком. В сообщениях от соцсети также указывается причина удаления постов и другие разъяснения.

Ранее мы писали, что Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов плодивших фейки в сети.

Также рассказывали, что в Евросоюзе впервые в истории собрались наказывать санкциями за распространение фейков.