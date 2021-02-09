Сегодня, 9 февраля, началось с трудностей у многих киевлян. Они заключались в том, чтобы добраться на работу и учебу. Из-за непрекращающегося снегопада город парализовали пробки.

"Страна" рассказывает о состоянии дорог в Киеве и публикует прогноз погоды.

Пробки в Киеве

По состоянию на 9 утра пробки в Киеве оценивались в семь баллов. Горожане знают, где заторные места и по возможности стараются их объезжать. Но сегодня ситуация другая. Тянучки вообще по всему городу - даже там, где их обычно не бывает.

Пробочные места стояли наглухо, это: Победы и бульвар Тараса Шевченко, Льва Толстого, Бассейная, Кольцевая дорога в районе Вишневого и Софиевской Борщаговки, мост Патона и Дарницкий мост с левого берега.

Например, сегодня утром дорога из Вишневого на Шелковичную (предположим, что там человек работает) заняла 1 час 10 минут. Тогда как в обычные время - 30 минут. Разница - больше чем в два раза.

Из этих данных можно сделать вывод, что многие горожане не прислушались к рекомендациям мэра Виталия Кличко, который вчера попросил добираться на работу на общественном транспорте.

Впрочем, сегодня с утра единственным транспортом, надежным на 100%, было разве что метро. Киевляне, которые пошли на автобусы, столпились на остановках. А некоторым даже пришлось толкать заглохший городской транспорт. Вот утренние кадры с Нивок:

Массивный снежный покров дорог привел к многочисленным ДТП. Помимо "стуканчиков" были и серьезные аварии. Например, авария с опрокидыванием случилась на проспекте Победы.

"Киевавтодор" с утра отчитался о проделанной за ночь работе.

"459 единиц спецтехники очищали Киев от снега ночью.

Дорожники отвоевывают Киев из снежного плена. По состоянию на 8 утра осадки с разной интенсивностью продолжаются уже более 30 часов. Этой ночью снегопад был особенно интенсивным. К обильным осадкам добавились ветер и метель.

В течение ночи работало 459 единиц спецтехники. И 246 работников в составе 39 бригад по ручной уборки.

Магистральные улицы чистили колонны спецтехники.

Из-за того что осадки не прекращаются, расчищеные дороги и тротуары быстро засыпает снова. Поэтому, проводим уборку снега повторно.

По прогнозам снегопад продолжится и в среду. Просим не использовать личные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, крайних полосах дорог и тротуарах. По возможности, отдавайте предпочтение в движении спецтранспорта, который очищает улицы", - написал "Киевавтодор" и опубликовал большой фоторепортаж.

В ответ хейтерам кадры работы спецтехники публиковал и мэр Виталий Кличко. Она действительно есть на улицах города. Но, во-первых, в недостаточных количествах. Во-вторых, через пару часов почищенные участки засыпались снегом вновь.

Мэр рассказал, что стихия также парализовала Германию и Польшу, сложная ситуация в Нидерландах.

Прогноз погоды в Киеве на 10 дней

Синоптики прогнозируют, что сегодня около 11 часов утра снег в Киеве закончится и весь день его больше не будет.

Интерактивная карта показывает, что плотность снежного покрова сейчас составляет 30 сантиметров.

С новой силой метель начнется этой ночью. Массивные осадки ожидаются вплоть до полудня завтрашнего дня.

Очень сложная ситуация ожидается в четверг. Из-за потепления снег перемешается с дождем. Дороги превратятся в каток. Такая же ситуация, но с дополнением ветра, будет и в пятницу.

День без снега ожидается разве что в будущий понедельник, 15 сентября. Тогда днем морозы будут -16, ночью -22. Потом метель пустится вновь. Во вторник днем -19, ночью -25.