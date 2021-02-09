Непрекращающийся снегопад остановил работу двух аэропортов в Украине - в Виннице и Черновцах. Несмотря на сложные погодные условия, остальные аэропорты и ж/д- транспорт работают в штатном режиме.

По данным синоптиков, 9 февраля небольшой снег наблюдается в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой, Киевской, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях и Киеве. В Закарпатской и Херсонской областях - небольшой дождь, в Полтавской области - мокрый снег с дождем.

Закрытие аэропортов

Аэропорты в Виннице и Черновцах остановили работу из-за сильного снегопада с 18:00 8 февраля. Онлайн-табло этих аэропортов не содержит данные о вылетах/прилетах. Однако предприятия работают, расчищая взлетно-посадочные полосы.

По данным пресс-службы МВД, остальные аэропорты работают в штатном режиме, но с возможными задержками рейсов. Так, например аэропорт "Киев" информирует о том, что ограничений для приема самолетов нет, все рейсы выполняются по расписанию.

Взлетно-посадочную полосу, перроны аэродрома, привокзальную площадь интенсивно чистит снегоуборочная техника. Специальные бригады заранее получают информацию о погоде от синоптиков и метеорологов аэропорта и готовят усиленные изменения.



Прогноз уточняется при первых же изменениях погоды. Сотрудники аэропорта просят пассажиров выезжать в аэропорт заранее, учитывая пробки на дорогах.

На онлайн-табло указан один рейс с изменением - это рейс M9201 из Запорожья, который задерживается до 11:20.

Международный аэропорт "Борисполь" также работает в штатном режиме, продолжая принимать и отправлять рейсы 24/7.

"Аэродромная служба обеспечивает необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перронах. Однако учитывайте, что изменения в расписании рейсов возможны из-за осложненных метеоусловий в аэропортах прибытия и вылета", - говорится в сообщении.

Аэропорт Львова периодически информирует пассажиров о задержках рейсов. Так, рейс на Киев задержали на полтора часа. Однако в целом ситуация контролируемая.

Работа ж/д транспорта

Движение железнодорожного транспорта обеспечено в обычном режиме. "Укрзализныця" не отменила ни одного рейса, несмотря на непогоду.

Все поезда будут отправляться по графику, в том числе, следующих через Волынскую область, где сейчас ограничено движение всего автотранспорта на некоторых автомобильных дорогах.

Несмотря на прогнозы синоптиков, "Укрзализныця" призывает пассажиров для путешествий на этой неделе выбирать именно железную дорогу. Это наиболее стабильный и надежный вид транспорта при таком снегопаде.

Сообщается, что количество мест в поездах в случае необходимости будет увеличено. В настоящий момент продолжаются работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снега, в том числе железнодорожных вокзалов и станций.

Пассажирам, которые следуют из Львова в Киев советуют выбрать для путешествия поезда. Например, на поезд №716 Львов - Киев, который отправляется в 16:12, в продаже 391 место, а на поезд №746 Славское - Киев, который отправляется из Львова в 18:46, еще около 360 мест.

Координацию действий по транспортного сообщения осуществляют межведомственные штабы Укравтодора и Службы автомобильных дорог в областях.