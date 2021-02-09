Во вторник, 9 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с генсеком организации Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник, 9 Февраля 2021 г. в штаб-квартире НАТО", - сообщают в организации.

После встречи Столтенберг и Шмыгаль сделают совместное заявление для прессы. Это произойдет около 17:45 по Киеву. Представители СМИ не будут иметь доступ в штаб-квартиру НАТО для освещения этого события на фоне мер, введенных из-за Covid-19.

Напомним, за прошлый год число сторонников НАТО в Украине уменьшилось с 53% до 42%.

Также мы писали о том, что в МИД заявили, что Украина видит себя членом НАТО уже через 10 лет.