Печерский районный суд Киева предоставил разрешение Государственному бюро расследований (ГБР) на доступ к личным делам отстраненного от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого, его заместителя и остальных судей с последующей возможностью их изъятия.

Об этом сообщают "Украинские новости" во вторник, 9 февраля.

Согласно документу, суд дал ГБР разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Конституционного суда, с возможностью изъятия копий вещей и документов. В частности: личного дела Александра Тупицкого, личного дела заместителя председателя КСУ и личных дел всех остальных судей КСУ.

В свою очередь Тупицкий не согласился с принятым решением Печерского суда и подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить это решение. Однако, 1 февраля Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы главы КСУ.

Ранее мы сообщали, что Офис генпрокурора попросит президента Владимира Зеленского продлить указ об отстранении Тупицкого еще на два месяца.

Также писали, что глава Нацагентства по противодействию коррупции Александр Новиков составил два админпротокола в отношении Александра Тупицкого, у которого, по данным антикоррупционеров, был конфликт интересов из-за незадекларированного участка в Крыму.