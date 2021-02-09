В Ивано-Франковской области Covid-19 заболели более полутысячи человек, в Черниговской - 7. Статистика МОЗ
В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 2 656 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 249 646.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, Киеве (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.
Меньше всего новых пациентов обнаружили в Черниговской области, там за сутки заразились 7 человек.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за прошлые сутки:
Киев - 243 случая;
Винницкая область - 47 случаев;
Волынская область - 58 случаев;
Днепропетровская область - 71 случай;
Донецкая область - 59 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Закарпатская область - 276 случаев;
Запорожская область - 164 случая;
Ивано-Франковская область - 525 случаев;
Киевская область - 90 случаев;
Кировоградская область - 20 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Львовская область - 97 случаев;
Николаевская область - 57 случаев;
Одесская область - 90 случаев;
Полтавская область - 72 случая;
Ровенская область - 86 случаев;
Сумская область - 26 случаев;
Тернопольская область - 51 случай;
Харьковская область - 124 случая;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 31 случай;
Черкасская область - 150 случаев;
Черновицкая область - 194 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Напомним, по данным социологов, две трети украинцев не доверяют статистике Минздрава по коронавирусу.
Также мы писали о том, что 8 февраля в Киеве впервые за полгода коронавирусом за сутки заразилось меньше 90 человек.