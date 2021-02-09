В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 2 656 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 249 646.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, Киеве (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

Меньше всего новых пациентов обнаружили в Черниговской области, там за сутки заразились 7 человек.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за прошлые сутки:

Киев - 243 случая;

Винницкая область - 47 случаев;

Волынская область - 58 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 59 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 276 случаев;

Запорожская область - 164 случая;

Ивано-Франковская область - 525 случаев;

Киевская область - 90 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 97 случаев;

Николаевская область - 57 случаев;

Одесская область - 90 случаев;

Полтавская область - 72 случая;

Ровенская область - 86 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 51 случай;

Харьковская область - 124 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 31 случай;

Черкасская область - 150 случаев;

Черновицкая область - 194 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Напомним, по данным социологов, две трети украинцев не доверяют статистике Минздрава по коронавирусу.

Также мы писали о том, что 8 февраля в Киеве впервые за полгода коронавирусом за сутки заразилось меньше 90 человек.