Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Ивано-Франковской области. Фото: "Страна"

В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 2 656 человек, общее число случаев Covid-19 достигло 1 249 646. 

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, Киеве (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

Меньше всего новых пациентов обнаружили в Черниговской области, там за сутки заразились 7 человек. 

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за прошлые сутки:

Киев - 243 случая;

Винницкая область - 47 случаев;

Волынская область - 58 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 59 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 276 случаев;

Запорожская область - 164 случая;

Ивано-Франковская область - 525 случаев;

Киевская область - 90 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 97 случаев;

Николаевская область - 57 случаев;

Одесская область - 90 случаев;

Полтавская область - 72 случая;

Ровенская область - 86 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 51 случай;

Харьковская область - 124 случая;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 31 случай;

Черкасская область - 150 случаев;

Черновицкая область - 194 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за прошлые сутки

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за прошлые сутки

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за прошлые сутки

Напомним, по данным социологов, две трети украинцев не доверяют статистике Минздрава по коронавирусу.

Также мы писали о том, что 8 февраля в Киеве впервые за полгода коронавирусом за сутки заразилось меньше 90 человек.

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