Утром во вторник, 9 февраля, из-за разгула снегопада в Киеве наблюдаются мощные пробки. Сложнее всего проехать по центру столицы, также стоят мосты в направлении Правого берега.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

В пробках остановились проспект Победы, бульвар Дружбы народов и Набережное шоссе. Тянучки образовались на проспектах Романа Шухевича и Соборности. Движение затруднено фактически во всей центральной части города.

Сейчас в Украине в некоторых регионах идет снег, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях - небольшой дождь, сообщает пресс-центр ГСЧС. Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением ограничения движения на отдельных участках.

Ограничено движение грузовиков на таких участках дорог: в Киевской области (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка-Каменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы).

На территории Волынской области с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и селом Шклинь, а также грузовиков на автодорогах Т-03-02 Пища-Козин между Владимир-Волынским и селом Павловка, Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между селом Павловка и пгт Михайловка, Т-03-03 Луцк-Дубно.

На территории Винницкой области с целью предупреждения пробок ограничено движение грузовиков и автобусов на участках дорог М-21 Выступовичи-Могилев-Подольский, Жмеринка, Могилев-Подольский и Р-36 Немиров-Могилев-Подольский село Лука Барская в Могилев-Подольский.

Напомним, во вторник снегопады не оставят Украину, обещают метели и налипание снега.

Также мы писали о том, что Кличко призвал автомобилистов Киева пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.