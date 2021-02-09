По состоянию на утро вторника, 9 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 656 человек.

Напомним, что вчера, 8 февраля, в стране был выявлен 2 141 новый случай заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения выросло на 515 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 249 646 человек. Выздоровели за последние сутки 8 865 человек (с начала эпидемии - 1 084 608 человека - Ред.).

Умерло за сутки 127 пациентов (с начала эпидемии - 23 771 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 865 человек. Среди новых зараженных 157 детей и 229 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (243 человека), Ивано-Франковской области (525 человек), Закарпатской области (276), Черновицкой области (194) и Запорожской области (164).

Ранее "Страна" сообщала, что Украина может остановить использование вакцины AstraZeneca для пожилых людей.

Также мы рассказывали, что две трети украинцев не доверяют статистике Минздрава по коронавирусу.