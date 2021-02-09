В Китае произошла трагедия на предприятии медицинской отрасли. Здесь, в цехе фармацевтической компании, расположенной в городе Бэньси, (провинция Ляонин на северо-востоке страны - Ред.) прогремел мощный взрыв.

По меньшей мере два человека погибли и трое получили ранения, как передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По их данным взрыв прогремел в так называемой зоне высоких технологий города. Два человека, получившие серьезные ранения в результате взрыва, скончались в больнице, несмотря на оказание им неотложной помощи.

Расследование причин инцидента продолжается.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые ВОЗ получили полный доступ ко всем объектам в Ухане для изучения причин появления коронавируса.

Так же мы рассказывали, что эксперты ВОЗ побывали на рынке морепродуктов в Ухани.