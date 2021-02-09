Министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что в Украине может быть ограничено (или вообще отменено) использование вакцины AstraZeneca для прививок пожилых украинцев.

Об этом глава Минздрава заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV.

"Мы достаточно четко отслеживаем информацию касательно ее использования (вакцины AstraZeneca - Ред.) по разным возрастным группам. Есть разные сообщения, а есть факты. Если мы будем иметь подтверждающие факты, то будем говорить (о пересмотре использования - Ред.)", - заявил Максим Степанов.

Смотрите ответ по вакцине с отметки в 11.00, видео Свобода слова на ICTV

Также по его заявлению, препарат AstraZeneca - это самая распространенная вакцина, которую использует глобальная программа ВОЗ - COVAX.



Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав хочет вакцинировать от ковида без очереди Зеленского, Шмыгаля и неких "авторитетов".